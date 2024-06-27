У Білому домі відреагували на чутки про "мирний план" Трампа щодо України

В Білому домі підтвердили позицію, що саме Україна може вирішити, коли і за яких обставин вести переговори з РФ щодо припинення бойових дій. Так в адміністрації президента США прокоментували інформацію в ЗМІ про нібито наявність "плану" в екс-глави держави, як якнайскоріше завершити війну.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Чиновника під час брифінгу попросили відповісти, чи є сенс у рамці, про яку писало агентство Reuters про те, що двоє близьких радників Дональда Трампа представили "план припинення війни" РФ проти України, по суті, шляхом примусу Києва сісти за стіл переговорів із Москвою та територіальних поступок.

Кірбі передусім зазначив, що не має наміру коментувати передвиборчу кампанію у Штатах, в яких бере участь Трамп. Також він скептично висловився щодо самого такого "мирного плану", про який нібито казали журналістам радники екс-президента

"Ви знаєте, я не збираюся вдаватися в публічну дискусію щодо того, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це", - сказав він.

Також представник Білого домі наголосив, що відданість американського президента Джо Байдена підтримці України "була явно стійкою, різкою та послідовною".

"Зараз ми створили глобальну коаліцію - понад 50 країн, які підтримують Україну, коли вони захищаються. Він щойно підписав на G7 в Італії тиждень чи близько того історичну двосторонню угоду з України з безпеки. І він розуміє, що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли настане час. І знаєте, хто вирішить, коли настане цей час? Президент Зеленський. І більше ніхто", - заявив Кірбі.

Він також додав позицію Вашингтона: "нічого про Україну без України".

"І ми наполегливо стоїмо, щоб переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, щоб, якщо і коли він буде готовий взятися за стіл переговорів, він міг зробити це з позиції сили і щоб він знав, що він має нашу підтримку та підтримку ці близько 50-ти з гаком країн", - висловився чиновник.

Кірбі також наголосив, що Білий дім не збирається змушувати Україну "здавати якусь свою територію, тому що ми розуміємо, що якщо Путіну дозволять завоювати Україну і підкорити її народ, будь-кого з її людей, наслідки будуть важкими".

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Reuters писало про те, що два ключові радники екс-президента США представили план Трампа щодо війни в Україні. Відповідно до плану, Штати надаватимуть підтримку країні лише у випадку, якщо Київ погодиться сісти за стіл переговорів з Росією. Водночас Вашингтон попередить Москву, що її відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.

В Офісі президента України вже відреагували на дані в ЗМІ про такий "мирний план" Трампа.