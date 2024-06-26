У Зеленського відреагували на "мирний план" Трампа щодо України

Україна має чітке розуміння того, що будь-який план припинення війни з Російською Федерацією повинен базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментуючи мирний план для України, представлений ключовими радниками колишнього президента США Дональда Трампа, Подоляк зазначив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності.

За його словами, заморозити війну, що триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б "дивно", адже Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "формулі миру", запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права", - сказав Подоляк в онлайн-інтерв'ю Reuters.

Радник глави ОП також підтвердив позицію Києва і назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню.

"Ми бачимо план Путіна - він абсолютно безглуздий", - сказав Подоляк.