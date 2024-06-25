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Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову

Вівторок 25 червня 2024 09:06
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Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає надання Україні військової допомоги тільки в тому разі, якщо Київ вступить у мирні переговори з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один із радників Трампа з національної безпеки Кіт Келлог заявив, що водночас Кремль буде попереджений, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення американської підтримки України.

Згідно з планом, розробленим Келлогом і Фредом Флейцем, під час мирних переговорів має бути встановлено припинення вогню на основі переважної лінії фронту.

За словами Флейца, Трампу відреагував позитивно на такий план.

"Я не стверджую, що він погодився з ним або з кожним словом, але ми були раді отримати такий відгук", - заявив він.

Стратегія, викладена Келлогом і Флейцем, є найдетальнішим планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що може швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада, хоча й не обговорював конкретних деталей.

Ця пропозиція ознаменувала б різку зміну позиції США щодо війни і зіткнулася б із протидією з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа.

Ставлення Трампа до війни в Україні

Дональд Трамп, який раніше обіймав посаду президента США, неодноразово висловив критичне ставлення до України та обіцяв швидко завершити війну за лічені години.

Проте Трамп висловлювався двозначно щодо постачання зброї зі США до України. Він нещодавно знову висловив критику щодо обсягів підтримки України та погрожував припинити фінансову допомогу.

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Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову
Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову
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