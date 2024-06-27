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В Белом доме отреагировали на слухи о "мирном плане" Трампа по Украине

Четверг 27 июня 2024 03:44
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В Белом доме отреагировали на слухи о "мирном плане" Трампа по Украине Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Чиновника во время брифинга попросили ответить, есть ли смысл в рамках, о которой писало агентство Reuters о том, что двое близких советников Дональда Трампа представили "план прекращения войны" РФ против Украины, по сути, путем принуждения Киева сесть за стол переговоров с Москвой и территориальных уступок

Кирби прежде всего отметил, что не намерен комментировать предвыборную кампанию в Штатах, в которых принимает участие Трамп. Также он скептически высказался по поводу самого такого "мирного плана", о котором якобы говорили журналистам советники экс-президента.

"Вы знаете, я не собираюсь вдаваться в публичную дискуссию по поводу того, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом", - сказал он.

Также представитель Белого дома подчеркнул, что приверженность американского президента Джо Байдена к поддержке Украины "была явно устойчивой, резкой и последовательной".

"Сейчас мы создали глобальную коалицию - более 50 стран, которые поддерживают Украину, когда они защищаются. Он только подписал на G7 в Италии неделю или около того историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придет время, и знаете, кто решит, когда наступит это время? Президент Зеленский.

Он также добавил позицию Вашингтона: "ничего об Украине без Украины".

"И мы настойчиво стоим, чтобы убедиться, что у президента Зеленского есть все необходимое, чтобы, если и когда он будет готов взяться за стол переговоров, он мог сделать это с позиции силы и чтобы он знал, что он имеет нашу поддержку и поддержку эти близко 50-ти с лишним стран", - высказался чиновник.

Кирби также подчеркнул, что Белый дом не собирается заставлять Украину "сдавать какую-то свою территорию, потому что мы понимаем, что если Путину разрешат завоевать Украину и покорить ее народ, кого-либо из ее людей, последствия будут тяжелыми".

Что предшествовало

Напомним, недавно Reuters писало о том, что два ключевых советника экс-президента США представили план Трампа относительно войны в Украине. Согласно плану, Штаты будут оказывать поддержку стране только в том случае, если Киев согласится сесть за стол переговоров с Россией. В то же время, Вашингтон предупредит Москву, что ее отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на данные в СМИ о таком "мирном плане" Трампа.

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