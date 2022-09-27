UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі відповіли, чи готові США приймати російських ухилістів.

Фото: прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США мають намір в індивідуальному порядку розглядати можливі звернення щодо надання притулку в США громадян Росії, які тікають за кордон від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Вона наголосила, що США чітко розрізняють дії російського уряду та росіян, "багато з яких висловилися проти цієї несправедливої війни" на акціях протесту.

"Тому будь-хто, хто шукає притулку від політичного переслідування, незалежно від громадянства, може подати заявку на притулок у США, і його заявку розглядатимуть в індивідуальному порядку. Такою ми бачимо свою роль у цьому процесі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський заявив, що Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які біжать від мобілізації.

Крім того, Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії