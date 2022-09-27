В Белом доме ответили, готовы ли США принимать российских уклонистов

США намерены в индивидуальном порядке рассматривать возможные обращения о предоставлении убежища в США граждан России, которые бегут за границу от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге .

Она отметила, что США четко различают действия российского правительства и россиян, "многие из которых высказались против этой несправедливой войны" на акциях протеста.

"Поэтому любой, кто ищет убежища от политического преследования, независимо от гражданства, может подать заявку на убежище в США, и его заявку будут рассматривать в индивидуальном порядке. Такой мы видим свою роль в этом процессе", - заявила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.

Кроме того, Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

Также Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

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