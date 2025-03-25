У Білому домі стверджують, що в чаті Signal ніякі військові плани США не обговорювалися

У чаті у месенджері Signal, куди випадково було додано редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга, не обговорювалися ніякі військові плани США та не надсилалися секретні матеріали.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речниця Білого дому Керолайн Лівітт написала у соцмережі Х .

"Завдяки сильному і рішучому керівництву президента Трампа і всіх членів групи, удари по хуситах були успішними та ефективними. Терористи були вбиті, і це найголовніше для президента Трампа", - додала речниця Білого дому.

За її словами, у чаті:

"Джеффрі Голдберг відомий своїми сенсаціями. Ось факти про його останню історію", - написала Лівітт.

Скандальна нарада у чаті Signal

Нагадаємо, головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що його випадково додали в закритий чат американських чиновників у Signal. Там вони обговорювали плани ударів по Ємену.

Цей інцидент викликав серйозну реакцію серед політиків. Деякі з конгресменів закликали розслідувати ситуацію.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц своєю чергою заперечує обговорення військових планів у чаті. Зокрема, він назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову".

Тим часом Fox News повідомляє, що Волцу не загрожує відставка. Ба більше, сьогодні він обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

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