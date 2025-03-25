ua en ru
Вт, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Білому домі стверджують, що в чаті Signal ніякі військові плани США не обговорювалися

США, Вівторок 25 березня 2025 17:42
UA EN RU
У Білому домі стверджують, що в чаті Signal ніякі військові плани США не обговорювалися Фото: речниця Білого дому Керолайн Лівітт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У чаті у месенджері Signal, куди випадково було додано редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга, не обговорювалися ніякі військові плани США та не надсилалися секретні матеріали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речниця Білого дому Керолайн Лівітт написала у соцмережі Х.

"Джеффрі Голдберг відомий своїми сенсаціями. Ось факти про його останню історію", - написала Лівітт.

За її словами, у чаті:

  • Ніяких "військових планів" не обговорювали.
  • Жодних секретних матеріалів не було передано.
  • Офіс адвоката Білого дому надав вищим посадовим особам президента Трампа рекомендації щодо низки різних платформ для максимально безпечного та ефективного спілкування. Білий дім з'ясовує, як номер Голдберга було випадково додано в тему.

"Завдяки сильному і рішучому керівництву президента Трампа і всіх членів групи, удари по хуситах були успішними та ефективними. Терористи були вбиті, і це найголовніше для президента Трампа", - додала речниця Білого дому.

Скандальна нарада у чаті Signal

Нагадаємо, головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що його випадково додали в закритий чат американських чиновників у Signal. Там вони обговорювали плани ударів по Ємену.

Цей інцидент викликав серйозну реакцію серед політиків. Деякі з конгресменів закликали розслідувати ситуацію.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц своєю чергою заперечує обговорення військових планів у чаті. Зокрема, він назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову".

Тим часом Fox News повідомляє, що Волцу не загрожує відставка. Ба більше, сьогодні він обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім
NEWS
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян