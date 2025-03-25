В Белом доме утверждают, что в чате Signal никакие военные планы США не обсуждались
В чате в мессенджере Signal, куда случайно был добавлен редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг, не обсуждались никакие военные планы США и не отправлялись секретные материалы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети Х.
"Джеффри Голдберг известен своими сенсациями. Вот факты о его последней истории", - написала Ливитт.
По ее словам, в чате:
- Никаких "военных планов" не обсуждали.
- Никаких секретных материалов не было передано.
- Офис адвоката Белого дома предоставил высшим должностным лицам президента Трампа рекомендации по ряду различных платформ для максимально безопасного и эффективного общения. Белый дом выясняет, как номер Голдберга был случайно добавлен в тему.
"Благодаря сильному и решительному руководству президента Трампа и всех членов группы, удары по хуситам были успешными и эффективными. Террористы были убиты, и это самое главное для президента Трампа", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Скандальное совещание в чате Signal
Напомним, главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его случайно добавили в закрытый чат американских чиновников в Signal. Там они обсуждали планы ударов по Йемену.
Этот инцидент вызвал серьезную реакцию среди политиков. Некоторые из конгрессменов призвали расследовать ситуацию.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в свою очередь отрицает обсуждение военных планов в чате. В частности, он назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова".
Тем временем Fox News сообщает, что Уолтцу не грозит отставка. Более того, сегодня он обсудит с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море.
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