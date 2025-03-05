У Білому домі спростували "анонс" ЗМІ про підписання угоди про корисні копалини з Україною

Вона зазначила, що за даними джерел у Білому домі, інформація про ймовірність підписання угоди про корисні копалини між Україною та США найближчим часом, не відповідає дійсності.

"Поки що не було жодних зрушень у цьому питанні", - написала Генріх.

Нагадаємо, раніше у вівторок інформаційне агентство Reuters повідомило, що найближчими годинами Україна та США начебто підпишуть угоду про розподіл прибутків від видобутку корисних копалин.

За даними агентства, про це президент Дональд Трамп може оголосити під час свого виступу перед Конгресом ввечері у вівторок, 4 березня (о 4:00 5 березня за Київським часом).