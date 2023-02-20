Байден їде до Польщі через рік війни в Україні: Bloomberg розкрив мету візиту
Президент США Джо Байден сьогодні прибуде до Польщі. Мета його візиту закріпити підтримку України і провести зустрічі з союзниками НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Байден відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну. Минулий візит американського президента до Польщі був у березні 2022 року. Тоді Байден заявив про підтримку України та засудив російського диктатора Володимира Путіна.
"Питання, яке хвилює лідера США, полягає в тому, скільки ще військової підтримки продовжувати надавати або які додаткові санкції запровадити проти Росії. Ризик втоми від солідарності зростає із затягуванням війни", - зазначає Bloomberg.
Чи приїде Байден до України
У Білому домі декілька разів відкидали можливість візиту президента США до України, пояснюючи відмову безпековими заходами.
Водночас у виданні не відкидають того, що американський лідер може відвідати Україну, та зазначають, що приїзд Байдена до Києва став би певним знаком для України та президента Володимира Зеленського.
"Близькість до зони бойових дій підвищує перспективу того, що він може відвідати країну вперше після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - додають автори.
Польща
Польща від початку російського вторгнення стала одним з головних союзників України та США у рамках НАТО.Вашингтон оцінює роль Варшави як активного прихильника постачання зброї в Україну, на відміну від Німеччини.
Польща стала логістичним хабом для України, а Bloomberg називає її "міжнародними воротами війни".
Під час свого візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також з лідерами Бухарестської дев'ятки - союзниками зі східного флангу НАТО.
Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Польщу у березні минулого року, де виступив зі зверненням щодо війни в Україні.
Детальніше про те, що роблять США для України та чому залишаться з нею до перемоги - у матеріалі РБК-Україна.
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