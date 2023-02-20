Байден їде до Польщі через рік війни в Україні: Bloomberg розкрив мету візиту

Президент США Джо Байден сьогодні прибуде до Польщі. Мета його візиту закріпити підтримку України і провести зустрічі з союзниками НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Байден відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну. Минулий візит американського президента до Польщі був у березні 2022 року. Тоді Байден заявив про підтримку України та засудив російського диктатора Володимира Путіна.

" Питання, яке хвилює лідера США, полягає в тому, скільки ще військової підтримки продовжувати надавати або які додаткові санкції запровадити проти Росії. Ризик втоми від солідарності зростає із затягуванням війни", - зазначає Bloomberg.

Чи приїде Байден до України

У Білому домі декілька разів відкидали можливість візиту президента США до України, пояснюючи відмову безпековими заходами.

Водночас у виданні не відкидають того, що американський лідер може відвідати Україну, та зазначають, що приїзд Байдена до Києва став би певним знаком для України та президента Володимира Зеленського.

" Близькість до зони бойових дій підвищує перспективу того, що він може відвідати країну вперше після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - додають автори.

Польща

Польща від початку російського вторгнення стала одним з головних союзників України та США у рамках НАТО.Вашингтон оцінює роль Варшави як активного прихильника постачання зброї в Україну, на відміну від Німеччини.

Польща стала логістичним хабом для України, а Bloomberg називає її "міжнародними воротами війни".