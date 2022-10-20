У Білому домі розповіли про можливу тактику Білорусі на кордоні з Україною

Білорусь може використати своїх солдатів на кордоні з Україною для того, щоб перевірити, чи зможе вона відволікти ЗСУ на себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter .

"Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на сході чи півдні", - розповів Кірбі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили про ризик повторного наступу з території Білорусі, але метою ворогів буде не Київ.

Також ми писали, що Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО С-300.

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