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У Білому домі розповіли про можливу тактику Білорусі на кордоні з Україною

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Четвер 20 жовтня 2022 22:24
У Білому домі розповіли про можливу тактику Білорусі на кордоні з Україною Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь може використати своїх солдатів на кордоні з Україною для того, щоб перевірити, чи зможе вона відволікти ЗСУ на себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.

"Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на сході чи півдні", - розповів Кірбі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили про ризик повторного наступу з території Білорусі, але метою ворогів буде не Київ.

Також ми писали, що Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО С-300.

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