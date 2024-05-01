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Кірбі розповів, на якому етапі знаходяться переговори щодо гарантій безпеки з Україною

Україна, Середа 01 травня 2024 09:13
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Кірбі розповів, на якому етапі знаходяться переговори щодо гарантій безпеки з Україною Фото: речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Переговори Києва та Вашингтона з питань грантій безпеки для України продовжуються. Наразі українська сторона зайнята уточненням своїх потреб.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За його словами, незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби.

"Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати", - сказав Кірбі.

Джон Кірбі додав, що США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України в розбудові її нинішнього потенціалу сил".

Він також зазначив, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.

"Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - констатував представник Білого дому.

Гарантії безпеки для України з США

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює зі США щодо укладення договору про гарантії безпеки на 10 років. Наразі вже ведеться робота над "конкретним текстом" документа.

У свою чергу, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд уточнила, що США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України. За її словами, все робиться для того, щоби вторгнення РФ не повторилося.

На даний момент відомо, що голова ОП Андрій Єрмак провів уже третій раунд переговорів зі США щодо угоди про гарантії безпеки для України. Сторони зокрема відзначили значний прогрес.

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