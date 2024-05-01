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Кирби рассказал, на каком этапе находятся переговоры по гарантиям безопасности с Украиной

Украина, Среда 01 мая 2024 09:13
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Кирби рассказал, на каком этапе находятся переговоры по гарантиям безопасности с Украиной Фото: спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей.

Об этом заявил спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности безопасности.

"Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", - сказал Кирби.

Джон Кирби добавил, что США гордятся усилиями своего правительства, "которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил".

Он также отметил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

"Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договорами безопасности", - констатировал представитель Белого дома.

Гарантии безопасности для Украины с США

В конце апреляя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с США по заключению договора о гарантиях безопасности на 10 лет. В настоящее время уже ведется работа над "конкретным текстом" документа.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уточнила, что США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. По ее словам, все делается для того, чтобы вторжение РФ не повторилось.

На данный момент известно, что глава ОП Андрей Ермак провел уже третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс.

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