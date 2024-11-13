В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Трампом

Президент США Джо Байден и Дональд Трамп, который победил на президентских выборах, провели содержательный обмен мнениями. Они обсуждали важные вопросы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром", - рассказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден также затронул важные пункты в планах Конгресса на переходной период, в том числе финансирование правительства и дополнительное финансирование на случай стихийных бедствий.

Также пресс-секретарь уточнила, что Байден в ходе встречи с Трампом повторил свое заверение в том, что его администрация "обеспечит упорядоченный переход и мирную передачу власти".