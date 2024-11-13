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В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Трампом

Вашингтон , Среда 13 ноября 2024 22:21
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В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Трампом Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден и Дональд Трамп, который победил на президентских выборах, провели содержательный обмен мнениями. Они обсуждали важные вопросы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром", - рассказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден также затронул важные пункты в планах Конгресса на переходной период, в том числе финансирование правительства и дополнительное финансирование на случай стихийных бедствий.

Также пресс-секретарь уточнила, что Байден в ходе встречи с Трампом повторил свое заверение в том, что его администрация "обеспечит упорядоченный переход и мирную передачу власти".

Встреча Байдена и Трампа

Напомним, сегодня, 13 ноября состоялась первая встреча президента США Джо Байдена и избранного президента США Дональда Трампа после того, как он победил на выборах на прошлой неделе.

Переговоры прошли в Белом доме. В частности, Трамп поблагодарил Байдена за плавный переход власти.

Стоит заметить, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

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