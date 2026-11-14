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В Белом доме раскрыли, будут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин говорить об Украине

14:53 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
В Белом доме раскрыли, будут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин говорить об Украине Фото: президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
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В Белом доме подтвердили, что вопросы войны в Украине не будут подниматься во время трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме сообщили, что во время встречи в Китае президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение ядерных вооружений.

Представитель администрации Оливия Уэльс пояснила, что американский президент считает распространение такого оружия серьезной угрозой.

"Он обсудит вопрос сокращения ядерного оружия в мире, распространение которого, по мнению президента Трампа, очень опасно", - заявила Уэльс во время телефонного разговора с журналистами.

Встреча трех лидеров должна пройти 19 ноября в Китае. Ожидается, что переговоры пройдут на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Будут ли затрагивать вопросы войны в Украине

Отдельно представитель американской администрации сообщил, что Трамп не планирует поднимать вопрос войны России против Украины. По его словам, Вашингтон в последнее время провел много встреч с российской стороной, в то время как Китай не вовлечен в это переговорное направление.

"В последнее время у нас было много встреч с россиянами, но Китай, собственно, не является частью этого направления, поэтому обсуждать там вопрос Украины не кажется уместным", - пояснил чиновник.

Также не ожидается, что американский президент будет проводить отдельную двустороннюю встречу с Путиным. Не планируется и обсуждение доступа Украины к спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX Илона Маска.

Сам Маск будет сопровождать Трампа во время поездки в Китай, однако не будет участвовать в переговорах американского президента с лидерами России и КНР.

Переговоры Трампа Путина и Си Цзиньпина в Китае

Напомним, 10 ноября стало известно, что трехсторонний саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина оказался под угрозой из-за разногласий США и Китая по формату переговоров.

Пекин настаивал на регламентированной встрече, в то время как Вашингтон хотел более свободной дискуссии. В то же время Китай допускал обсуждение Украины, если этот вопрос заранее будет внесен в повестку дня.

Позже СМИ сообщили, что Путин также хочет использовать встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

14 ноября в Белом доме подтвердили, что встреча может состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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