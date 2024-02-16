У Білому домі різко пройшлися по Джонсону через блокування грошей для України

Білий дім розкритикував спікера Палати представників США Майка Джонсона за блокування допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Білого дому Ендрю Бейтса, якого цитує The Hill.

Видання знайомилося зі службовою запискою Бейтса. Він розкритикував Джонсона, який відправив Палату представників на перерву "замість того, щоб припинити шкоду, яку він завдає національній безпеці".

"Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І з кожним днем, коли він відкладає чисте голосування, авторитет республіканців у Конгресі перед американським народом падає", - зазначив Бейтс.

Речник підкреслив, що американці "обурені шкодою, яку спікер Джонсон завдає національній безпеці Америки в ім'я політики, як довели виборці в Нью-Йорку".

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.