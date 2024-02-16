В Белом доме резко прошлись по Джонсону из-за блокирования денег для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Эндрю Бейтса, которого цитирует The Hill.

Издание знакомилось со служебной запиской Бейтса. Он раскритиковал Джонсона, который отправил Палату представителей на перерыв "вместо того, чтобы прекратить вред, который он наносит национальной безопасности".

"Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И с каждым днем, когда он откладывает чистое голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе перед американским народом падает", - отметил Бейтс.

Спикер подчеркнул, что американцы "возмущены вредом, который спикер Джонсон наносит национальной безопасности Америки во имя политики, как доказали избиратели в Нью-Йорке".

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.