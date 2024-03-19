Результат був визначений: у Білому домі відреагували на "перемогу" Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана 18 березня.

Він зазначив, що результат виборів не був непередбачуваним, оскільки Путін закрив політичний простір та ув'язнив політичних опонентів, а деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Таким чином, сказав радник, "у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, а результат був визначений наперед".

І по-друге, зазначив Салліван, "реальність така, що президент Путін є президентом Росії".

"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і Російської Федерації під його керівництвом. І ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів", - сказав радник президента США з нацбезпеки.

Що передувало

15-17 березня у Росії відбулися чергові "президентські вибори", на яких перемогу прогнозовано здобув Володимир Путін.

Чинний диктатор набрав понад 87% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії. Результат означає, що 71-річний Путін набуде нового шестирічного терміну, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Ввечері 17 березня Путін дав прес-конференцію, під час якої зробив цинічну заяву щодо смерті в колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, диктатор заявив, що планує зміцнювати армію і створить "санітарну зону" в Україні.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.