Результат был предопределен: в Белом доме отреагировали на "победу" Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана 18 марта.

Он отметил, что результат выборов не был непредсказуемым, поскольку Путин закрыл политическое пространство и посадил политических оппонентов, а некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, сказал советник, "в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен заранее".

И во-вторых, отметил Салливан, "реальность такова, что президент Путин является президентом России".

"Нам приходилось иметь дело с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Что предшествовало

15-17 марта в России прошли очередные "президентские выборы", на которых победу прогнозируемо одержал Владимир Путин.

Действующий диктатор набрал более 87% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России. Результат означает, что 71-летний Путин получит новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, который находился на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Вечером 17 марта Путин дал пресс-конференцию, во время которой озвучил циничное заявление касательно смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, диктатор заявил, что планирует укреплять армию и создаст "санитарную зону" в Украине.

Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

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