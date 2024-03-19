У Білому домі прокоментували ідею Макрона про відправку військ в Україну

Протягом кількох останніх тижнів активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. У Білому домі наголосили, що лідер Франції має повне право говорити про це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Карін Жан-П'єр і Джейка Саллівана.
За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, Вашингтон не може говорити за Макрона, але французький лідер продовжує публічно висловлювати свою точку зору.
"Звісно, він має на це повне право. Ми чітко виклали нашу позицію: ми не маємо наміру висилати американські війська в Україну", - зазначив посадовець.
Також він підкреслив, що президент США Джо Байден підтвердив це у своєму нещодавньому посланні у Конгресі і Штати не відхилилися від цієї позиції.
Нагадаємо, El Pais повідомило про присутність військових НАТО в Україні та назвало їхню мету.
Крім того, станом на зараз Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. Згідно з висловлюванням заступника керівника Офісу президента, всі країни, які обговорюють можливість відправлення військ, є членами НАТО, а Україна не є членом цього альянсу.
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