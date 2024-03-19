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В Белом доме прокомментировали идею Макрона об отправке войск в Украину

Фото: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В последние несколько недель активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. В Белом доме подчеркнули, что лидер Франции имеет полное право говорить об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Карин Жан-Пьер и Джейка Салливана.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Вашингтон не может говорить о Макроне, но французский лидер продолжает публично выражать свою точку зрения.

"Конечно, он имеет на это полное право. Мы четко изложили нашу позицию: мы не намерены высылать американские войска в Украину", - отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что президент США Джо Байден подтвердил это в своем недавнем послании в Конгрессе и Штаты не уклонились от этой позиции.

Напомним, El Pais сообщило о присутствии военных НАТО в Украине и назвало их цель .

Кроме того, по состоянию на данный момент Украина не рассматривает введение войск Североатлантического альянса в страну, ведь для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение. Согласно высказыванию заместителя руководителя Офиса президента, все страны, обсуждающие возможность отправки войск, являются членами НАТО, а Украина не является членом этого альянса.

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