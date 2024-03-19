В Белом доме прокомментировали идею Макрона об отправке войск в Украину

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Вашингтон не может говорить о Макроне, но французский лидер продолжает публично выражать свою точку зрения.

"Конечно, он имеет на это полное право. Мы четко изложили нашу позицию: мы не намерены высылать американские войска в Украину", - отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что президент США Джо Байден подтвердил это в своем недавнем послании в Конгрессе и Штаты не уклонились от этой позиции.