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ОП: про війська НАТО в Україні сьогодні мови не йде, на це є проста причина

Україна, Субота 16 березня 2024 23:03
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ОП: про війська НАТО в Україні сьогодні мови не йде, на це є проста причина Фото: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви під час телемарафону.

"Всі ініціативи, які сприяють безпеці України, вітаються Україною... Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини - для цього потрібне відповідне рішення", - сказав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента всі країни, що обговорюють дане питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

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