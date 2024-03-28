У Білому домі принизили росіян, які приплітають Україну до теракту під Москвою

Російські чиновники, які шукають "український слід" у теракті під Москвою, здаються доволі хорошими продавцями навозу.

Про це заявив президент координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Представниця МЗС РФ Марія Захарова вже відреагувала на цю заяву. Вона сказала, що в російській мові таких прислів'їв нібито немає.

"Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять зразки в роті. Російські чиновники здаються досить хорошими продавцями навозу", - додав Кірбі.

За його словами, відповідальність за теракт несе саме "Ісламська держава", а твердження влади РФ про причетність до нього України - "нісенітниця".

Він укотре підтвердив, що США попереджали російські спецслужби про підготовку атаки екстремістів у Москві.

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше у РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіків доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

Як заявив 27 березня начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.

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