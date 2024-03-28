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В Белом доме унизили россиян, которые приплетают Украину к теракту под Москвой

Четверг 28 марта 2024 21:36
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В Белом доме унизили россиян, которые приплетают Украину к теракту под Москвой Архивное фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские чиновники, которые ищут "украинский след" в теракте под Москвой, кажутся довольно хорошими продавцами навоза.

Об этом заявил президент координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Он в очередной раз подтвердил, что США предупреждали российские спецслужбы о подготовке атаки экстремистов в Москве.

По его словам, ответственность за теракт несет именно "Исламское государство", а утверждение властей РФ о причастности к нему Украины - "чушь".

"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", - добавил Кирби.

Представительница МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на это заявление. Она сказала, что в русском языке таких пословиц якобы нет.

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", что находится под Москвой. В ТЦ было большое скопление людей.

Террористы массово расстреливали россиян и подожгли выходы, чтобы сделать невозможным побег.

Позже в РФ арестовали граждан Таджикистана и обвинили их в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались сбежать в Украину через Брянскую область.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчины доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

Как заявил 27 марта начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц, но решила не действовать.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

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