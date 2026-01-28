У Білому домі повісили фото Путіна

У вестибюлі Білого дому, що з'єднує західне крило з президентською резиденцією, розмістили фотографію президента США Дональда Трампа разом із російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналістка Елізабет Ландерс звернула увагу на зміни в оформленні стіни, які раніше не фіксувалися.

За її словами, йдеться про спільний знімок лідерів двох країн, який, імовірно, було зроблено під час саміту на Алясці, що відбувся минулого року.

Ландерс зазначила, що раніше це фото в зазначеному приміщенні не розміщувалося і стало помітним елементом інтер'єру.

"Також я помітила у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією, те, чого раніше не бачила: фотографію в рамці, на якій зображені президенти Трамп і Путін на літньому саміті в Алясці", - написала Ландерс.

Додаткові деталі

Журналістка також уточнила, що під цим знімком розміщено ще одну фотографію, на якій Дональд Трамп зображений разом з одним зі своїх онуків.

Таким чином, обидва зображення стали частиною однієї експозиції на стіні в переході між ключовими частинами Білого дому.

На підтвердження своїх слів Ландерс опублікувала фотографію, на якій видно розміщення знімка з Путіним і Трампом.