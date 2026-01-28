RU

В Белом доме повесили фото Путина

Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В одном из коридоров Белого дома появилось новое фото, которое ранее не находилось на публичном обозрении и привлекло внимание журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Элизабет Ландерс в сети Х.

В вестибюле Белого дома, соединяющем западное крыло с президентской резиденцией, разместили фотографию президента США Дональда Трампа вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналистка Элизабет Ландерс обратила внимание на изменения в оформлении стены, которые ранее не фиксировались.

По ее словам, речь идет о совместном снимке лидеров двух стран, который, предположительно, был сделан во время саммита на Аляске, состоявшегося в прошлом году.

Ландерс отметила, что ранее это фото в указанном помещении не размещалось и стало заметным элементом интерьера.

"Также я заметила в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией, то, чего раньше не видела: фотографию в рамке, на которой изображены президенты Трамп и Путин на летнем саммите в Аляске", — написала Ландерс.

Дополнительные детали

Журналистка также уточнила, что под этим снимком размещена еще одна фотография, на которой Дональд Трамп запечатлен вместе с одним из своих внуков.

Таким образом, оба изображения стали частью одной экспозиции на стене в переходе между ключевыми частями Белого дома.

В подтверждение своих слов Ландерс опубликовала фотографию, на которой видно размещение снимка с Путиным и Трампом.

 

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопросов, связанных с территориями и Запорожской АЭС.

Отметим, что застой или затягивание войны против Украины, по оценкам, может повысить риск решения диктатора Путина о применении химического оружия, при этом украинские военные фиксируют масштабное использование опасных химических веществ со стороны российских войск — более 9 тысяч эпизодов с начала полномасштабного вторжения, из которых 6 540 пришлись на прошлый год.

