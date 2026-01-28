ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Білому домі повісили фото Путіна

США, Середа 28 січня 2026 05:00
UA EN RU
У Білому домі повісили фото Путіна Фото: диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

В одному з коридорів Білого дому з'явилося нове фото, яке раніше не перебувало на публічному огляді і привернуло увагу журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналістки Елізабет Ландерс у мережі Х.

У вестибюлі Білого дому, що з'єднує західне крило з президентською резиденцією, розмістили фотографію президента США Дональда Трампа разом із російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналістка Елізабет Ландерс звернула увагу на зміни в оформленні стіни, які раніше не фіксувалися.

За її словами, йдеться про спільний знімок лідерів двох країн, який, імовірно, було зроблено під час саміту на Алясці, що відбувся минулого року.

Ландерс зазначила, що раніше це фото в зазначеному приміщенні не розміщувалося і стало помітним елементом інтер'єру.

"Також я помітила у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією, те, чого раніше не бачила: фотографію в рамці, на якій зображені президенти Трамп і Путін на літньому саміті в Алясці", - написала Ландерс.

Додаткові деталі

Журналістка також уточнила, що під цим знімком розміщено ще одну фотографію, на якій Дональд Трамп зображений разом з одним зі своїх онуків.

Таким чином, обидва зображення стали частиною однієї експозиції на стіні в переході між ключовими частинами Білого дому.

На підтвердження своїх слів Ландерс опублікувала фотографію, на якій видно розміщення знімка з Путіним і Трампом.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення питань, пов'язаних із територіями та Запорізькою АЕС.

Зазначимо, що застій або затягування війни проти України, за оцінками, може підвищити ризик рішення диктатора Путіна щодо застосування хімічної зброї, водночас українські військові фіксують масштабне використання небезпечних хімічних речовин з боку російських військ - понад 9 тисяч епізодів від початку повномасштабного вторгнення, з яких 6 540 припали на минулий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім
Новини
Фінансова допомога Україні посварила Євросоюз - і від цього виграє РФ
Фінансова допомога Україні посварила Євросоюз - і від цього виграє РФ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін