ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Белом доме повесили фото Путина

США, Среда 28 января 2026 05:00
UA EN RU
В Белом доме повесили фото Путина Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В одном из коридоров Белого дома появилось новое фото, которое ранее не находилось на публичном обозрении и привлекло внимание журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Элизабет Ландерс в сети Х.

В вестибюле Белого дома, соединяющем западное крыло с президентской резиденцией, разместили фотографию президента США Дональда Трампа вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналистка Элизабет Ландерс обратила внимание на изменения в оформлении стены, которые ранее не фиксировались.

По ее словам, речь идет о совместном снимке лидеров двух стран, который, предположительно, был сделан во время саммита на Аляске, состоявшегося в прошлом году.

Ландерс отметила, что ранее это фото в указанном помещении не размещалось и стало заметным элементом интерьера.

"Также я заметила в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией, то, чего раньше не видела: фотографию в рамке, на которой изображены президенты Трамп и Путин на летнем саммите в Аляске", — написала Ландерс.

Дополнительные детали

Журналистка также уточнила, что под этим снимком размещена еще одна фотография, на которой Дональд Трамп запечатлен вместе с одним из своих внуков.

Таким образом, оба изображения стали частью одной экспозиции на стене в переходе между ключевыми частями Белого дома.

В подтверждение своих слов Ландерс опубликовала фотографию, на которой видно размещение снимка с Путиным и Трампом.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопросов, связанных с территориями и Запорожской АЭС.

Отметим, что застой или затягивание войны против Украины, по оценкам, может повысить риск решения диктатора Путина о применении химического оружия, при этом украинские военные фиксируют масштабное использование опасных химических веществ со стороны российских войск — более 9 тысяч эпизодов с начала полномасштабного вторжения, из которых 6 540 пришлись на прошлый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом
Новости
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин