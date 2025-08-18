UA

У Білому домі на початку закритих переговорів встановили велику карту України, - BBC

Фото: президент України Володимир Зеленський та прнзидент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Овальному кабінеті перед початком закритих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом було встановлено велику карту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, карту розмістили навпроти столу, за яким сиділи Трамп і Зеленський.

Східна частина країни, зафарбована рожевим кольором, ілюструвала територію, яку зараз контролюють російські війська - приблизно 20%.

Як зазначає BBC, карта нібито "може служити Трампу наочним аргументом для тиску на Зеленського з приводу обміну територій на мир".

фото з мережі

"Обмін територіями"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про те, що планує організувати "обмін територіями" між Україною і Росією.

При цьому Axios із посиланням на джерела писало, що американський лідер вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди для завершення війни РФ проти України.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Путін вимагає виведення українських захисників з Донецької області для припинення вогню.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу.

Також глава держави звертав увагу, що "обмін територій" - це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України.

Зі свого боку спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що "обмін територіями" заборонений як українським законодавством, так і Конституцією.

