У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Трампу

Нобелівська премія миру 2025

Нагадаємо, сьогодні 10 жовтня о 12:00 за київським часом в Осло, столиці Норвегії, було оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.

Хто така Мачадо

Марія Коріна Мачадо - лідерка опозиції Венесуели. Їй заборонили брати участь у президентських виборах минулого року, які міжнародна спільнота назвала непрозорими та несправедливими.

Напередодні голосування Мачадо організувала масові мітинги в Каракасі на підтримку кандидата Едмундо Гонсалеса.

Її активність викликала занепокоєння режиму Ніколаса Мадуро, адже Мачадо вдалося об’єднати опозицію та мобілізувати тисячі венесуельців на акції протесту й до виборчих дільниць.

