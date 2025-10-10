В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу

Нобелевская премия мира 2025 года

Напомним, сегодня 10 октября в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии, был объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премию мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

В ответ на вопрос, почему премию не получил Трамп, представитель комитета заявил, что организация "основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля", а не на публичных кампаниях.

Кто такая Мачадо

Мария Корина Мачадо - лидер оппозиции Венесуэлы. Ей запретили участвовать в президентских выборах прошлого года, которые международное сообщество назвало непрозрачными и несправедливыми.

Накануне голосования Мачадо организовала массовые митинги в Каракасе в поддержку кандидата Эдмундо Гонсалеса.

Ее активность вызвала беспокойство режима Николаса Мадуро, ведь Мачадо удалось объединить оппозицию и мобилизовать тысячи венесуэльцев на акции протеста и на избирательные участки.

Подробнее о биографии лауреата и чем особенна Нобелевская премия - читайте в материале РБК-Украина.