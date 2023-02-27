UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі назвали головну тему майбутньої зустрічі Байдена та Шольца

Фото: Координатор Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Цього тижня президент США Джо Байден у Вашингтоні проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Темою номер один стане допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, зроблену 27 лютого.

"Без сумніву, війна в Україні буде основною темою обговорень, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру, а також народу Німеччини за їхню підтримку, яку вони надали Україні", - зазначив посадовець.

Кірбі відзначив, що активність Берліга у плані допомоги Києву, зокрема оголошення про надання танків Leopard та іншого озброєння й техніки.

За його словами, Німеччина є надійним союзником по НАТО, хорошим другом і партнером.

"Тож, ми вдячні за все це та сподіваємось на гарну дискусію", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, Шольц планує відвідати США 3 березня. Він має зустрітися з Байденом у Вашингтоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дімОлаф ШольцВійна Росії проти України