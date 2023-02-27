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В Белом доме назвали главную тему предстоящей встречи Байдена и Шольца

Фото: Координатор Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На этой неделе президент США Джо Байден в Вашингтоне проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Темой номер один станет помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби, сделанное 27 февраля.

"Несомненно, война в Украине будет основной темой обсуждений, и это даст президенту Байдену еще один шанс поблагодарить канцлера, а также народ Германии за их поддержку, которую они оказали Украине", - отметил чиновник.

Кирби отметил, что активность Берлига в плане помощи Киеву, в частности, объявления о предоставлении танков Leopard и другого вооружения и техники.

По его словам, Германия является надежным союзником по НАТО, хорошим другом и партнером.

"Итак, мы благодарны за все это и надеемся на хорошую дискуссию", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, Шольц намерен посетить США 3 марта. Он должен встретиться с Байденом в Вашингтоне.

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