У Білому домі назвали чутками небажання зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20

Інформація про те, що Білий дім намагається уникнути навіть випадкової зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна на саміті G20, є слухом.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

"Адміністрація президента не намагається уникнути зустрічі президентів США та Росії, це чутки", - зазначила Жан-П'єр.

Раніше ми писали, що за даними Politico, офіційні особи США роблять кроки , щоб уникнути особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Путін і Байден зустрічалися лише один раз під час президентства Байдена, на саміті у Женеві влітку 2021 року. Оскільки Росія згодом загрожувала вторгненням в Україну, вони розмовляли кілька разів – востаннє у лютому, лише за кілька днів до початку війни.