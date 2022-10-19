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В Белом доме назвали слухами нежелание встречи Байдена и Путина на саммите G20

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Вашингтон, Среда 19 октября 2022 22:35
В Белом доме назвали слухами нежелание встречи Байдена и Путина на саммите G20 Фото: в Белом доме назвали слухами нежелание встречи Байдена и Путина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Информация о том, что Белый дом пытается избежать даже случайной встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина на саммите G20 является слухом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

"Администрация президента не пытается избежать встречи президентов США и России, это слухи", - отметила Жан-Пьер.

Ранее мы писали, что по данным Politico, официальные лица США предпринимают шаги, чтобы избежать личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Путин и Байден встречались только один раз во время президентства Байдена, на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку Россия впоследствии угрожала вторжением в Украину, они разговаривали несколько раз - последний раз в феврале, всего за несколько дней до начала войны.

Ранее также сообщалось, что у Зеленского призвали отказаться от международных встреч с Российской Федерацией.

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