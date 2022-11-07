У Білому домі хочуть, щоб Україна брала участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ

Сполучені Штати Америки виступають за участь України у майбутньому саміті Великої двадцятки (G20), навіть якщо на ньому буде представлена Російська Федерація, заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Baha Breaking News .

Також Карін Жан-П'єр у понеділок підтвердила, що президент США Джо Байден "не збирається" зустрічатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20.

Нагадаємо, що захід відбудеться в Індонезії на Балі наступного тижня.

Представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20 на Балі, якщо там буде Путін.

Також раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запрошення Путіна на саміт на G20 є неправильним сигналом для політичних еліт.