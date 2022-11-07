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В Белом доме хотят, чтобы Украина участвовала в саммите G20, даже если там будет РФ

Фото: Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома (foxnews.com)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки выступают за участие Украины в предстоящем саммите Большой двадцатки (G20), даже если на нем будет представлена Российская Федерация, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Baha Breaking News.

Представитель Белого дома подчеркнула, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20.

Напомним, что мероприятие состоится в Индонезии на Бали на следующей неделе.

Также Карин Жан-Пьер в понедельник подтвердила, что президент США Джо Байден "не намерен" встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если там будет Путин.

Также ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что приглашение Путина на саммит на G20 является неправильным сигналом для политических элит.

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G20Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый дом