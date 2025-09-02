У Білому домі анонсували "захоплюючу" заяву Трампа про Пентагон

Плани Трампа перейменувати Пентагон

Нагадаємо, 26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він хотів би перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни. За його словами, така назва звучала б сильніше.

Він допустив, що протягом найближчих тижнів рішення про перейменування Міністерства оборони може бути ухвалено.

При цьому 31 серпня The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що Білий дім хоче перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни в обхід Конгресу.

Варто зауважити, що Міністерство війни США існувало до 18 вересня 1947 року. Цього дня було підписано закон, який ліквідував Міністерство війни і створив Міністерство оборони США.