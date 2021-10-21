Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после выхода с больницы

Клинтон поблагодарил всех за внимание и поддержку во время нахождения его в больнице. Особую благодарность он выразил врачам, которые помогли ему справиться с болезнью и выздороветь.

75-летний Клинтон отметил, что уже чувствует себя хорошо и рад находиться дома и наслаждаться жизнью.

"Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, собираюсь сделать все возможное, чтобы быть рядом, чтобы продолжать делать все возможное в течение долгого времени", - сказал экс-президент США.