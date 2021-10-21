UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после выхода с больницы

Автор: Наталья Скороход

Бывший президент США Билл Клинтон сделал первое заявление после выхода с больницы. Как известно, ранее он был госпитализирован в медицинский центр Калифорнии из-за инфекции мочевыводящих путей и заражения крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-президента США в Twitter.

Клинтон поблагодарил всех за внимание и поддержку во время нахождения его в больнице. Особую благодарность он выразил врачам, которые помогли ему справиться с болезнью и выздороветь.

75-летний Клинтон отметил, что уже чувствует себя хорошо и рад находиться дома и наслаждаться жизнью.

"Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, собираюсь сделать все возможное, чтобы быть рядом, чтобы продолжать делать все возможное в течение долгого времени", - сказал экс-президент США.

Напомним, что в воскресенье, 17 октября, Клинтона выписали из больницы. Это стало возможным после того. как температура тела и количество лейкоцитов в крови экс-президента США уменьшились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хиллари КлинтонСоединенные Штаты Америки