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Экс-президент США попал в больницу: врачи сообщили о его самочувствии

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США, Пятница 15 октября 2021 06:18
Экс-президент США попал в больницу: врачи сообщили о его самочувствии Фото: Билл Клинтон, экс-президент США (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в одну из калифорнийских больниц. Врачи бывшего президента рассказали о его самочувствии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Клинтона Ангел Урена сообщил, что 75-летний Клинтон был госпитализирован во вторник вечером в Медицинский центр UCI в Ирвине "из-за инфекции, не связанной с COVID-19".

"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", - сказал он.

Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Врачи поставили диагноз сепсис, инфекция кровотока, которая, по мнению врачей, началась как инфекция мочевыводящих путей.

Врачи Клинтона - Альпеш Амин и Лиза Бардак - заявили, что бывший президент помещен в больницу для тщательного наблюдения, ему вводили внутривенные антибиотики и жидкости.

"Он остается в больнице для постоянного наблюдения. После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", - сообщили врачи.

Также медики надеются, что Клинтон вскоре сможет покинуть больницу из-за хорошего самочувствия.

Также известно, что Клинтона разместили в отделении интенсивной терапии для того, чтоб обеспечить ему уединение и покой.

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