Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після виходу з лікарні

Колишній президент США Білл Клінтон зробив першу заяву після виходу з лікарні. Як відомо, раніше він був госпіталізований в медичний центр Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів і зараження крові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-президента США в Twitter.
Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою й одужати.
75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.
"Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті й в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу", - сказав екс-президент США.
Нагадаємо, що у неділю, 17 жовтня, Клінтона виписали з лікарні. Це стало можливим після того. як температура тіла і кількість лейкоцитів у крові екс-президента США зменшилися.