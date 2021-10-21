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Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після виходу з лікарні

Автор: Наталья Скороход

Колишній президент США Білл Клінтон зробив першу заяву після виходу з лікарні. Як відомо, раніше він був госпіталізований в медичний центр Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів і зараження крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-президента США в Twitter.

Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою й одужати.

75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.

"Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті й в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу", - сказав екс-президент США.

Нагадаємо, що у неділю, 17 жовтня, Клінтона виписали з лікарні. Це стало можливим після того. як температура тіла і кількість лейкоцитів у крові екс-президента США зменшилися.

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