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Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

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Воскресенье 17 октября 2021 20:09
Экс-президента США Клинтона выписали из больницы Фото: Билл Клинтон, экс-президент США (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 17 октября, бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был выписан из больницы Южной Калифорнии, где он проходил лечение. Он отправился омой в Нью-Йорк, чтобы продолжить свое восстановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", - говорится в заявлении врачей медцентра, опубликованном представителем Клинтона Анхелем Уреньей.

Напомним, ранее Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения "инфекцией, не связанной с COVID-19". Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона его выписку перенесли на ночь.

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