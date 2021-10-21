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Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после выхода с больницы

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США, Четверг 21 октября 2021 04:33
Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после выхода с больницы Фото: Билл Клинтон, экс-президент США (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Бывший президент США Билл Клинтон сделал первое заявление после выхода с больницы. Как известно, ранее он был госпитализирован в медицинский центр Калифорнии из-за инфекции мочевыводящих путей и заражения крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-президента США в Twitter.

Клинтон поблагодарил всех за внимание и поддержку во время нахождения его в больнице. Особую благодарность он выразил врачам, которые помогли ему справиться с болезнью и выздороветь.

"Привет всем, я был так тронут той поддержкой, которую я получил во время моего пребывания в больнице. Большое спасибо. Я также хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней", - сказал Клинтон.

Также 75-летний Клинтон отметил, что уже чувствует себя хорошо и рад находиться дома и наслаждаться жизнью.

"Я действительно рад вернуться домой. У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению", - отметил Клинтон.

Также он напомнил, как важно обращать внимание на свое самочувствие и заботиться о своем здоровье.

"Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, собираюсь сделать все возможное, чтобы быть рядом, чтобы продолжать делать все возможное в течение долгого времени", - сказал экс-президент США.

Напомним, что в воскресенье, 17 октября, Клинтона выписали из больницы. Это стало возможным после того. как температура тела и количество лейкоцитов в крови экс-президента США уменьшились.

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Хиллари Клинтон Соединенные Штаты Америки
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