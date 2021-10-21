Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після виходу з лікарні

Колишній президент США Білл Клінтон зробив першу заяву після виходу з лікарні. Як відомо, раніше він був госпіталізований в медичний центр Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів і зараження крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-президента США в Twitter.

Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою й одужати.

"Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Дуже дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за прекрасну допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів", - сказав Клінтон.

Також 75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.

"Я дійсно радий повернутися додому. У мене все відмінно, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання", - зазначив Клінтон.

Також він нагадав, як важливо звертати увагу на своє самопочуття і піклуватися про своє здоров'я.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

"Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті й в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу", - сказав екс-президент США.