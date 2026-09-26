Билл Гейтс предупредил о гибели человечества от ИИ

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил, что искусственный интеллект может привести к катастрофическим событиям с огромным числом жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам миллиардера, ИИ уже обладает достаточной мощью, чтобы при определенных обстоятельствах спровоцировать гибель до миллиарда человек.

В интервью одной из программ Гейтс отметил, что особенно опасным является сочетание современных ИИ-инструментов с людьми, которые намерены использовать технологию во вред.

"Никогда еще не было настолько мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших инструментов ИИ", – заявил он.

При этом бизнесмен признал, что полностью уничтожить человечество с помощью ИИ было бы сложно. Однако, по его мнению, технология уже достаточно мощная, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели огромного количества людей.

Гейтс призвал регулировать ИИ

На фоне этих рисков Гейтс выступил за введение законодательных ограничений и государственного контроля за развитием искусственного интеллекта.

Он считает, что Вашингтону необходимо принять обязательные правила безопасности для ИИ. По словам Гейтса, рассчитывать исключительно на саморегулирование технологических компаний нельзя.

Ранее Гейтс также предупреждал, что стремительное развитие ИИ приведет к масштабным изменениям на рынке труда. В августовском эссе он писал, что технология способна заменить человеческий труд сразу в нескольких сферах, включая юриспруденцию, медицину, программирование, обслуживание клиентов и производство.

Кроме того, Гейтс предупреждал о риске того, что по мере развития ИИ люди могут потерять контроль над все более самостоятельными системами.

Новые заявления миллиардера прозвучали на фоне дискуссии в технологической отрасли о возможных экзистенциальных рисках ИИ.

Как известно, в последние недели представители компаний-разработчиков и исследователи также призывали к более осторожному подходу и усилению контроля за развитием технологии.