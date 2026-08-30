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ШІ може стати новою владою: вчена попередила про появу штучних держав

19:11 30.08.2026 Нд
2 хв
Рішення людей вже залежать від волі алгоритмів?
aimg Ольга Завада
ШІ може стати новою владою: вчена попередила про появу штучних держав Вчена заявила, що техно-еліти нав'язують суспільствам ШІ (фото: Google DeepMind)
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Історикиня з Гарварду Джилл Лепор попереджає про реальне формування "штучної держави", у якій ШІ-алгоритми поступово замінюють демократичні інститути та людську автономію.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на епізод подкасту "Hard Fork" від The New York Times, у якому взяла участь дослідниця.

За словами історикині, новий світовий порядок передбачає управління суспільством не за згодою громадян, а за допомогою машин, що належать приватним корпораціям.

Формування "штучної держави" та втрата автономії

Лепор зазначає, що заміна державних функцій корпораціями вже відбувається на глобальному рівні.

Цифрові технології та соціальні мережі стають головними посередниками монополії на створення новин, інформації про вибори та формування політичної думки.

Вчена виділяє такі наслідки:

Ізоляція суспільства: цифровий простір руйнує традиційні людські спільноти, призводячи до відчуження та сегментації публічного життя.

Підміна інститутів: замість спілкування з сусідами, експертами чи посадовцями люди все частіше запитують у ШІ, за кого голосувати.

Нехтування думкою громадян: просування штучного інтелекту відбувається без урахування реальних бажань людей, які часто виступають проти будівництва нових дата-центрів.

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Спростування міфів Кремнієвої долини

Професорка підкреслює, що техно-еліти навмисно просувають міф про "неминучість" штучного інтелекту та стверджують, що будь-яке регулювання шкодить інноваціям.

На думку Лепор, це помилкова передумова.

"Подібні обіцянки про те, що технології автоматично зміцнюють демократію, звучали під час появи персональних комп'ютерів, інтернету та соцмереж, однак на практиці вони створили нові загрози та посилили стеження за громадянами", - зазначає дослідниця.

Детальніше цю тему дослідниця розкриє у своїй майбутній книзі "Зліт і падіння штучної держави", над якою зараз працює.

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