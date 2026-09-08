У Білій Церкві після атаки РФ горить підприємство, мешканців закликали закрити вікна

У Білій Церкві після ворожої атаки 8 вересня на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення, жителів прилеглих будинків закликали зачинити вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Білоцерківської міської ради.
"Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення. Просимо жителів прилеглих будинків зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення", - йдеться в повідомленні.
Мешканців також просять не здійснювати фото- та відеозйомку наслідків атаки й не поширювати відповідні матеріали в мережі.
"Бережіть себе та дотримуйтеся рекомендацій відповідних служб", - додали в міськраді.
На момент повідомлення повітряна тривога тривала. Містян закликали залишатися у безпечних місцях та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.
Нагадуємо, сьогодні, 8 вересня, Росія завдала ударів по складських будівлях у Києві. Внаслідок одного з влучань у Солом'янському районі загинули двоє людей, ще одна складська будівля загорілася після повторного удару в Голосіївському районі.
Крім того, російський дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини".