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У Білій Церкві після атаки РФ горить підприємство, мешканців закликали закрити вікна

21:14 08.09.2026 Вт
1 хв
Містян попередили про наслідки атаки
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)

У Білій Церкві після ворожої атаки 8 вересня на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення, жителів прилеглих будинків закликали зачинити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Білоцерківської міської ради.

"Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення. Просимо жителів прилеглих будинків зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення", - йдеться в повідомленні.

Мешканців також просять не здійснювати фото- та відеозйомку наслідків атаки й не поширювати відповідні матеріали в мережі.

"Бережіть себе та дотримуйтеся рекомендацій відповідних служб", - додали в міськраді.

На момент повідомлення повітряна тривога тривала. Містян закликали залишатися у безпечних місцях та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Нагадуємо, сьогодні, 8 вересня, Росія завдала ударів по складських будівлях у Києві. Внаслідок одного з влучань у Солом'янському районі загинули двоє людей, ще одна складська будівля загорілася після повторного удару в Голосіївському районі.

Крім того, російський дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини".

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Російська ФедераціяУкраїнаБіла ЦеркваКиївська область