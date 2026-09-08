В Белой Церкви после атаки РФ горит предприятие, жителей призвали закрыть окна

"В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление. Просим жителей близлежащих домов закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления", - говорится в сообщении.

Жителей также просят не производить фото- и видеосъемку последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.

"Берегите себя и соблюдайте рекомендации соответствующих служб", - добавили в горсовете.

К моменту сообщения воздушная тревога продолжалась. Горожане призвали оставаться в безопасных местах и следить за дальнейшими официальными сообщениями.