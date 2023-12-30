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У Білій Церкві було чути вибухи

Субота 30 грудня 2023 23:58
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У Білій Церкві було чути вибухи Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Білій Церкві Київської області було чути вибухи під час повітряної тривоги сьогодні пізно ввечері, 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Повітряних силах ЗСУ також попередили про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе у місті.

Крім того, у Київській ОВА повідомили, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони щодо ворожих безпілотників.

Удар по Україні 30 грудня

Російські війська сьогодні, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, сьогодні ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

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