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В Белой Церкви были слышны взрывы

Суббота 30 декабря 2023 23:58
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В Белой Церкви были слышны взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Белой Церкви Киевской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги сегодня поздно вечером, 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Воздушных силах ВСУ также предупредили об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе в городе.

Кроме того, в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Удар по Украине 30 декабря

Российские войска сегодня, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, сегодня вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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